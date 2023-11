«Weihnachtsbäckerei»-Kindertag zugunsten vom SOS-Kinderdorf

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem «Weihnachtsbäckerei»-Kindertag hat das Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn die Weihnachtszeit eingeläutet. Vor der Premiere des «Weihnachtsbäckerei»-Musicals mit den schönsten Winter- und Weihnachtsliedern von Rolf Zuckowski hieß es am Samstag Backen, Basteln und Singen für den guten Zweck: Die Einnahmen des Kinderfestes und Eintrittsgelder aus der nachfolgenden Show spenden die Schmidt-Chefs Tessa Aust, Corny Littmann und Hannes Vater an das SOS-Kinderdorf in Hamburg, wie das Theater mitteilte. Mit dabei waren auch TV-Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt («Das große Backen») und FC-St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler.

«Für mich und meine Familie ist die Weihnachtszeit eine ganze besondere Zeit im Jahr», sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. «Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, selbst gebastelter Weihnachtsschmuck und gemeinsames Singen sind insbesondere für Kinder ein absoluter Höhepunkt im Jahr. Umso mehr freut es mich, dass der Kindertag nicht nur die Kinder vor Ort glücklich macht, sondern auch die Kinder des SOS-Kinderdorfs.»

Liedermacher Rolf Zuckowski beteiligte sich mit einem «Singen, wie es euch gefällt» und war «aus vollem Herzen dabei». Auch Torsten Rebbe, Leiter des SOS-Kinderdorf Hamburg, beteiligt sich an der Aktion.