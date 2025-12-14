Weihnachtsaktion auf Rastplatz – Geschenke für Lkw-Fahrer

Alt Duvenstedt (dpa/lno) –

Gemeinsam mit Kindern der Pfadfindergruppe Angeln-Süd hat Bischöfin Nora Steen auf dem Rastplatz Hüttener Berge an der Autobahn 7 kleine Weihnachtsgeschenke an Fernfahrende überreicht. An der Aktion im Kreis Rendsburg-Eckernförde nahmen auch Pastorin Jessika Gude aus Owschlag und Pastor Witold Chwastek aus Krusendorf teil. Sie hatten 100 kleine Weihnachtsgeschenke dabei und klopften an die Türen der Lkw. Wer aufmachte, bekam eine kleine Weihnachtstüte mit Keksen geschenkt.

«Viele internationale Fernfahrerinnen und Fernfahrer verbringen ihre Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage nicht zuhause», teilte die Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) mit. Sie seien unterwegs, um Waren zu transportieren, mit denen die Nordkirche andere Menschen zum Weihnachtsfest versorge oder beschenke.

Nach Angaben der Nordkirche will Bischöfin Steen mit der Aktion die Weihnachtsbotschaft bewusst zu Menschen bringen, die am dritten Adventssonntag und vielfach auch an den Weihnachtsfeiertagen fern ihrer Angehörigen arbeiten müssten. Der persönliche Besuch, ein kurzes Gespräch und ein kleines Geschenk sollten dabei ein Zeichen der Wertschätzung und des Zuspruchs sein.