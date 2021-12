Weihnachtliche Lichterfahrten: Ein Landkreis warnt

Hildesheim (dpa/lni) – Mit Lichterfahrten soll heute in mehreren niedersächsischen Städten vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. «Für die zweite Hildesheimer Lichterfahrt rechnen wir mit rund 100 Fahrzeugen und etwa 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmern», sagte Organisator Maik Kipry. Ziel sei es unter anderem, mit den amerikanischen Einsatzfahrzeugen Kinder zum Staunen zu bringen.

Ein Mitfahrer habe an seinem Wagen 3600 Lichter angebracht, berichtete Kipry einen Tag vor der Fahrt durch Hildesheim. Inspiriert ist die Aktion ihm zufolge durch entsprechende Fahrten in den USA, wo damit Dank an Einsatzkräfte ausgedrückt wird.

Weitere Lichterfahrten sind für Samstag in mehreren Orten des Landers geplant. Zum Adventsumzug Saterland werden mehr als 100 geschmückte Trecker erwartet. In Hannover sollen mehr als 50 mit Lichterketten dekorierte VW-Bullis fahren. Der Landkreis Peine riet in einer Mitteilung zur Vorsicht bei Lichterfahrten. Durch die zusätzliche Beleuchtung könnten die Traktoren ihre Betriebserlaubnis verlieren. «Daher können wir von diesen Lichterfahrten, auch wenn sie gut gemeint sind, nur abraten», wird ein Kreissprecher zitiert.



