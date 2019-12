Weihnachten in der Arktis: Kunst-Tanne und Kartoffelsalat

Wissenschaftler der „Mosaic“ Expedition der Polarstern stehen auf dem Eis in der Arktis. Foto: –/Alfred-Wegener-Institut/dpa

Bremerhaven/Arktis (dpa) – Auf vieles müssen die Forscher an Bord der «Polarstern» während der einjährigen «Mosaic»-Expedition durch die zentrale Arktis verzichten – nicht aber auf einen Klassiker: «Es gibt an Heiligabend traditionell Kartoffelsalat und Bockwurst», schreibt Kapitän Stefan Schwarze via Mail an die Deutsche Presse-Agentur. Gefeiert werde im «Blauen Salon», der guten Stube des Schiffes, wo auch ein unechter Weihnachtsbaum stehe. «Die heutigen künstlichen Tannen sind von den echten kaum noch zu unter unterscheiden», meint Schwarze.

Auch Weihnachtslieder würden gesungen: «Die internationalen Teilnehmer bringen ihre Weihnachtsbräuche ein, so dass am Ende ein multikultureller Abend dabei herauskommt.» Die «Polastern» hat sich in der Arktis einfrieren lassen, um mit dem Meereis mit zu driften und so Kenntnisse zum Weltklima zu sammeln. An Bord sind rund 100 Wissenschaftler, Techniker und Seeleute. Erst im Oktober 2020 wird das Schiff zurück in Bremerhaven erwartet.

