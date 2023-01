Weihbischof Norbert Werbs mit 82 Jahren gestorben

Neubrandenburg/Hamburg (dpa) –

Norbert Werbs, emeritierter Weihbischof des Erzbistums Hamburg, ist tot. Er starb am Dienstag nach kurzer Krankheit in Neubrandenburg im Alter von 82 Jahren, wie das Erzbistum Hamburg am Dienstag mitteilte. «Kaum ein anderer prägte und festigte das kirchliche Leben in Mecklenburg wie Weihbischof Norbert Werbs», sagte Hamburgs Erzbischof Stefan Heße. Mit seiner Bescheidenheit, seinem Humor und seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft sei Werbs den Menschen gerade zu DDR-Zeiten nahe gewesen. Danach sei er unverzichtbar dafür gewesen, die Erfahrungen und Erwartungen der Menschen in Mecklenburg in das neu errichtete Erzbistum Hamburg einzubringen.

Norbert Werbs wurde am 20. Mai 1940 in Warnemünde geboren und 1964 in Rostock zum Priester geweiht. Nach Stationen in Neubrandenburg, Erfurt und Parchim ernannte Papst Johannes Paul II. ihn 1981 zum Weihbischof in Mecklenburg, das zur DDR-Zeit den Status einer Apostolischen Administratur hatte und unmittelbar im Auftrag des Heiligen Stuhles arbeitete. Nach der Wende war Werbs maßgeblich an der Neuordnung der katholischen Kirche in der Region beteiligt. 1992 wurde er Diözesanadministrator für das Bischöfliche Amt Schwerin, das seit 1995 zum neu gegründeten Erzbistum Hamburg gehört. Werbs wurde an seinem 75. Geburtstag 2015 emeritiert. Mit 34 Dienstjahren war er damals der dienstälteste Weihbischof Deutschlands.