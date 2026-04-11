Weidesaison startet: Kühe kehren auf die Wiesen zurück

Die ersten Kühe verlassen den Stall und laufen hinaus auf die Weide. Christian Butt/dpa

Brake (dpa/lni) –

Mit dem Frühling beginnt in Niedersachsen die Weidesaison für viele Milchkühe. Nach den Wintermonaten im Stall kommen die Tiere wieder auf die Wiesen und können draußen grasen. In Brake (Landkreis Wesermarsch) liefen dazu rund 200 Milchkühe eines Betriebs nun wieder ins Freie. Vor den Augen zahlreicher Besucher liefen sie auf die Weide, einige machten dabei kurze Hüpfer.

Zum sogenannten Weideaustrieb kamen viele Interessierte. Unter dem Motto «Weidewitzka – Wir lassen die Kühe raus!» konnten sie den Biohof besichtigen sowie Tiere und Landmaschinen aus nächster Nähe erleben. «Ein Herzensmoment für die ganze Familie», sagte Betriebsleiter Jendrik Holthusen.

Weideaustrieb mit politischer Prominenz

Der Weideaustrieb gilt traditionell als Beginn der Weidesaison und vielen als sichtbares Zeichen für den Frühling. In Schweden hat das Ereignis eine lange Tradition, auch in Nordwestdeutschland öffnen inzwischen einige Höfe ihre Tore für Besucher. Nach Angaben des Grünlandzentrums Niedersachsen/Bremen ist etwa am 2. Mai in Esens-Bensersiel (Landkreis Wittmund) eine Veranstaltung geplant, bei der Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) das Öffnen der Stalltore begleiten soll.

Niedersachsen zählt zu den wichtigsten Milcherzeugerländern in Deutschland. Viele Kühe haben hier zumindest zeitweise Zugang zu Weideflächen.