Weidesaison mit Viehaustrieb in Ostfriesland eingeläutet

Filsum (dpa/lni) –

Mit dem traditionellen Viehaustrieb ist im ostfriesischen Filsum die Weidesaison eingeläutet worden. Auf Bildern war zu sehen, wie die Tiere am Samstag springend auf die Weide des Milchbetriebes Collmann in der Nähe von Leer kamen. Mit dem Weideaustrieb endet die halbjährliche Stallzeit im Winter. Unter dem Motto «Wohlfühlräume» wird Besuchern währenddessen erklärt, was Kühe für ihr Wohlbefinden benötigen, wie der Veranstalter, das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen, mitteilte.

Es gebe interaktive Bereiche, in denen das Handwerk der Landwirtschaft und die menschliche Verantwortung gegenüber den Tieren erklärt werde, hieß es. Teil des Rahmenprogramms waren demnach auch Podiumsdiskussionen, Hofrundgänge und Musik.

In Filsum können die 180 Kühe sowie deren Jungtiere nun wieder auf 81 Hektar Grünland grasen. Der Hof wird bereits in dritter Generation betrieben und wurde von der Brancheninitiative Grünlandzentrum mit dem Pro Weideland-Label ausgezeichnet. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Kühe ganzjährig Bewegungsfreiheit haben und an mindestens 120 Tagen im Jahr mindestens sechs Stunden auf der Weide grasen.