Weichenstörung am Hauptbahnhof – 13 Züge betroffen

Wegen einer Weichenstörung mussten am Morgen Reisende in Richtung Hannover oder Bremen die S-Bahn nach Harburg nutzen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Weichenstörung am Hamburger Hauptbahnhof hat am Morgen den Bahnverkehr über die Elbe nach Harburg behindert. Elf Nah- und zwei Fernverkehrszüge konnten nicht fahren, wie eine Bahnsprecherin sagte. Die Fahrgäste mussten die S-Bahn nutzen. Die Störung dauerte von 6.50 Uhr bis 8.30 Uhr.

Aufgrund von Bauarbeiten auf der sogenannten Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Altona beginnen oder enden einige Züge in Richtung Hannover und Bremen ohnehin in Harburg. Noch bis Samstag müssen Fahrgäste die Strecke mit der S-Bahn bewältigen. Unterdessen wird zwischen Hauptbahnhof und Harburg auch an Brücken gebaut. Darum verkehren die meisten Regionalzüge auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven (R5) auch nur bis oder ab Harburg.

Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über die Weichenstörung berichtet.