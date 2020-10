Weiche Flensburg erobert Tabellenspitze

Hamburg (dpa/lno) – Weiche Flensburg ist wieder Tabellenführer der Nord-Staffel in der Fußball-Regionalliga Nord. Am 7. Spieltag zeigte sich das Team von Trainer Thomas Seeliger von der Niederlage gegen den HSV II gut erholt und kam zu einem 3:1-Erfolg gegen den Nachwuchs von Holstein Kiel. Christopher Kramer markierte die ersten beiden Treffer. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor durch Justin Njinmah stellte Marcel Cornils in der Nachspielzeit vor 680 Fans den Endstand her.



Der bisheriger Spitzenreiter Teutonia 05 Ottensen kassierte seine erste Niederlage. Gegen den Nachwuchs des FC St. Pauli hieß es am Ende 0:3. Cemal Sezer verwandelte nach neun Minuten einen Handelfmeter, Christian Viet erhöhte kurz vor der Pause auf 0:2. Leon Flach sorgte für den Endstand. Sinisa Veselinovic verschoss für Teutonia einen Foulelfmeter.

Zum fünften Mal in Serie blieb Eintracht Norderstedt ungeschlagen. Gegen Altona 93 gab es ein hart erkämpftes 1:0, das den Sprung auf Platz drei bedeutete. Dabei musste die Eintracht 60 Minuten lang in Unterzahl spielen, nachdem Kapitän Jordan Brown wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Für das Tor des Tages sorgte Nils Brüning.



Den ersten Heimsieg feierte Phönix Lübeck. Der Aufsteiger bezwang die zweite Mannschaft des Hamburger SV dank eines verwandelten Foulelfmeters durch Haris Hyseni mit 1:0. Der HSV-Nachwuchs rutschte in die Abstiegszone. Den ersten Punkt der Saison bejubelte der Heider SV: Das Team von Trainer Sönke Beiroth erkämpfte zu Hause ein 0:0 gegen den Lüneburger SK Hansa.



