VfB Lübeck verliert nach 2:0-Führung noch 2:4 in Wiesbaden

Lübeck (dpa/lno) – Die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck warten weiter auf den fünften Saisonsieg. Beim SV Wehen Wiesbaden gab es für die Mannschaft von Trainer Ralf Landerl am Dienstag eine 2:4 (2:1)-Niederlage. Ersin Zehir (23., Foulelfmeter) und Torben Deters (39.) hatten die Norddeutschen 2:0 in Führung geschossen, aber Dennis Kempe (45.+1), Dominik Prokop (68.), Phillip Tietz (71., Foulelfmeter) und Jakov Medic (89.) drehten das Spiel für die Gastgeber.

Landerl hatte vier Veränderungen in der Startelf des Tabellen-14. vorgenommen, in der Yannick Deichmann nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Magdeburg gesperrt fehlte. Überraschend war die Berufung des erst 19-jährigen Lucas Wolf, der erst acht Minuten Drittligaerfahrung mitbrachte. Der Mittelfeldakteur spielte unbekümmert auf und brachte den Offensivschwung, den der VfB zuletzt vermissen ließ. Ärgerlich war der Anschlusstreffer nach der 2:0-Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Nach der Pause verlegten sich die Lübecker aufs Kontern über den schnellen Pascal Steinwender und ließen zunächst nur wenige Angriffsbemühungen der Hausherren zu. So fiel der Ausgleich eher überraschend: Der gerade erst verpflichtete Prokop, der einst 14 Europacup-Spiele für Austria Wien absolvierte, traf mit einem satten 18-Meter-Schuss. Nur zwei Minuten später geriet der VfB dann sogar auf die Verliererstraße, als Tietz einen von Tommy Grupe verschuldeten Elfmeter zum 3:2 verwandelte.

