Wegen Weltkriegsbombe: Evakuierung in Bad Oldesloe geplant

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Sonntag in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) geborgen und entschärft werden. Laut Polizei ist es notwendig, das betroffene Gebiet zu evakuieren. Rund 1.600 Bürger sollen von dieser Maßnahme betroffen sein.

Um sicherzugehen, dass niemand in das Gebiet hineingelangt, sollen ab 9.00 Uhr Straßensperrungen an den Zufahrten errichtet werden. Die Polizei fordert alle Menschen innerhalb des Evakuierungsbereichs auf, ihre Häuser und Wohnungen bis 10.00 Uhr zu verlassen. Wer nicht anderweitig bei Familienangehörigen oder Freunden unterkommen kann, kann sich an die Stadtschule in der Salinenstraße wenden.

Auch Bahnreisende von Bombenentschärfung betroffen

Neben Wohnhäusern und Geschäften ist auch der Bahnhof Bad Oldesloe teilweise von der Maßnahme betroffen. Das Gebiet rund um den Bahnhofsvorplatz liegt im Evakuierungsgebiet. Die Bahnsteige sind laut Polizei nicht betroffen. Diese können zur betreffenden Zeit nur über den Pölitzer Weg, die Turmstraße und die Johannes-Ströh-Straße erreicht und verlassen werden.