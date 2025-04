Wegen Weihnachtsbaumwurfs: Osnabrück muss Strafe zahlen

Frankfurt/Main (dpa) –

Weihnachtsstimmung mit Folgen: Weil Anhänger des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück zahlreiche Christbaumkugeln und einen Weihnachtsbaum auf das Spielfeld geworfen haben, muss der Club nun eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Die Osnabrücker Fans hatten mit der kuriosen Aktion zwei Tage vor Heiligabend in der Anfangsphase der Partie beim SC Verl gegen die aus ihrer Sicht fanunfreundlichen Spielansetzungen des DFB protestiert. Der VfL musste in der laufenden Saison an allen vier Adventssonntagen spielen. Die Partie in Verl war laut DFB für drei Minuten unterbrochen worden.