Wegen Warnstreiks weniger Busse unterwegs

Hannover (dpa/lni) –

Weniger Busse als üblich sind am Donnerstag in Hannover und im Umland der Stadt unterwegs. Rund 340 Fahrer des Unternehmens Regiobus Hannover beteiligten sich an einem Warnstreik, sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Regiobus Hannover vermeldete auf der Unternehmenswebsite, dass der Linienverkehr ausfalle. Das sagte auch der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, die zum Warnsteik aufgerufen hatte.

Hintergrund des Warnstreiks sind überregionale Tarifverhandlungen für Beschäftigte, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag fallen. Von dem Vertrag betroffen sind Verdi zufolge etwa 40 Betriebe, die mehrheitlich öffentlichen Personennahverkehr betreiben. Der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen und die Gewerkschaft verhandeln für rund 5000 Beschäftige. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Freitag in Fulda geplant.

Verdi hatte Beschäftigte in mehreren Bundesländern aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Bundesweit beteiligten sich am Donnerstag bislang etwa 2000 Beschäftigte an dem Warnstreik, sagte der Verdi-Sprecher. Er rechne damit, dass die Zahl steigen werde, weil in manchen Betrieben nach Schichtzeiten gestreikt werde.

Die S-Bahnen, Regionalzüge, Busse und Stadtbahnen des Dienstleisters Üstra im Stadtgebiet Hannover sowie das On-Demand-Angebot Sprinti sind vom Streik nicht betroffen.