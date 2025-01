Wegen Straßenbahn: Keine Wahlplakate mehr an Bremer Brücke

Bremen (dpa/lni) –

Auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen sind alle Wahlplakate wieder verschwunden. Die Bremer Straßenbahn AG hängte sie aus Sicherheitsgründen ab, wie ein Sprecher mitteilte. Nach ihrer Einschätzung bergen die Plakate ein Risiko für die Oberleitungen. Die Brücke in der Innenstadt sei derzeit die einzige befahrbare Weserquerung für den Straßenbahnbetrieb. «Es ist es aus unserer Sicht notwendig, potenzielle Risiken für den ÖPNV-Betrieb zu minimieren», sagte BSAG-Sprecher Andreas Holling. Der «Weser-Kurier» und «buten und binnen» hatten berichtet.

Die Masten, an denen die Plakate hingen, halten die Spanndrähte für die Oberleitungen. «Ihre Verankerung in der Brücke ist ebenso alt wie Masten und Brücke selbst – knapp 60 Jahre», sagte Holling. Wenn Wind gegen bis zu drei großformatige Plakate pro Mast drückt, könnte dieser in Bewegung geraten. Das sei nach Einschätzung des Amts für Straßen und Verkehr sowie der BSAG ein Risiko: Bei Bewegung der Masten könnte die Verankerung Schaden nehmen. Und dann wäre ein sicherer Straßenbahnbetrieb über die Weser fraglich.

«Um kein Risiko einzugehen, haben wir daher am Dienstag die Wahlplakate von rund zwei Dutzend Masten entfernt. Dies erfolgte kurzfristig, so dass eine frühzeitige Information an die Parteien nicht mehr erfolgen konnte», so der Sprecher.