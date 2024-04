Wegen Software-Updates: Finanzämter teils geschlossen

Kiel (dpa/lno) –

In der zweiten April-Hälfte sind die Finanzämter in Schleswig-Holstein für Bürgerinnen und Bürger an einigen Tagen nur eingeschränkt geöffnet. «Auch die telefonische Auskunft zu konkreten Anliegen ist dann nicht möglich», sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sind umfangreiche Software-Updates.

Konkret sind am Montag (15. April) die Finanzämter Flensburg und Ostholstein sowie am 23. April die Behörden in Lübeck, Neumünster, Plön, Ratzeburg und Stormarn betroffen. Am 26. April gibt es Einschränkungen bei den Finanzämtern in Kiel, Rendsburg, Eckernförde-Schleswig, Pinneberg und dem Finanzamt für zentrale Prüfungsdienste. Die Arbeiten an den Systemen seien mit den technischen Dienstleistern so abgestimmt, dass Öffnungszeiten und Service möglichst wenig beeinträchtigt würden, hieß es.