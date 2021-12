Wegen Sicherheitslücke: Landtag nimmt Webseite vom Netz

Kiel (dpa/lno) – Aus Sicherheitsgründen nimmt der Schleswig-Holsteinische Landtag seine Internetseite voraussichtlich bis Weihnachten vom Netz. Die Verwaltung reagiere auf eine kürzlich bekannt gewordene kritische Schwachstelle im Bereich von Java-Anwendungen und die Empfehlung, davon betroffene Systeme abzuschalten, teilte eine Parlamentssprecherin am Donnerstag mit. Wie zahlreiche Webserver bundes- und landesweit solle die Seite offline gestellt werden, bis erforderliche gewordene Aktualisierungen abgeschlossen seien. Über Neuigkeiten und Termine will das Parlament in der Zwischenzeit auf Twitter unter @ltshNews und auf Instagram unter @landtag_sh informieren.

Am Wochenende hatte die deutsche IT-Sicherheitsbehörde BSI wegen einer Sicherheitslücke in einer viel benutzten Bibliothek der Java-Software die Warnstufe Rot ausgerufen. Die Sicherheitslücke kann dafür sorgen, dass Angreifer unter Umständen Schadprogramme auf Servern von Diensteanbietern laufen lassen können. Die Schwachstelle ist auf einige ältere Versionen der Bibliothek mit dem Namen Log4j beschränkt.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-410932/2

Website des Landtags

Twitter-Konto des Landtags

Instagram-Seite des Landtags