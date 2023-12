Wegen Reparaturarbeiten Staus auf A7 nördlich des Elbtunnels

Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der Autobahn A7 nördlich des Hamburger Elbtunnels in Fahrtrichtung Süden auf erhebliche Staus einstellen. Wegen Reparaturarbeiten steht von Samstag, 8.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, nur einer der drei Fahrstreifen in Richtung Hannover zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte.

Autofahrer sollten deshalb an dieser Stelle mehr Zeit einplanen oder aber auf die weiträumige Umleitungsstrecke ausweichen. Nach Angaben der Autobahn GmbH war im Bauabschnitt Altona ein größerer Schaden an einer Entwässerungsrinne festgestellt worden. Dieser müsse schnellstmöglich behoben werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, begründete die Autobahn GmbH die kurzfristig anberaumten Reparaturarbeiten.