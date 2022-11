Wegen Pappbechern: Männer attackieren Ladenmitarbeiter

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach vier Männern, die verdächtigt werden, im März einen Ladendiebstahl in Bramfeld begangen und einen Mitarbeiter dabei mit einem Messer verletzt zu haben. Die Täter hatten eine Packung Pappbecher in einem Supermarkt gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Als ein Mitarbeiter des Geschäfts sie nach dem Verlassen des Markts zur Rede stellte, schlugen und traten sie den Angaben zufolge auf den 37-Jährigen ein. Ein 20-jähriger Mitarbeiter des Supermarkts kam dem Angegriffenen dann zur Hilfe, woraufhin einer der Täter ein Messer zog und dem 37-Jährigen einen Stich ins Bein versetzte. Dann flüchteten sie.

Die Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.