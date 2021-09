Wegen Neutralitätsgebot: Ausstellungs-Eröffnung abgesagt

Kiel (dpa/lno) – Die Stadt Kiel hat die Eröffnung einer Kunstausstellung im Foyer der Stadtgalerie vor der Bundestagswahl wegen politischer Inhalte abgesagt. Grund sei das Neutralitätsgebot, sagte eine Stadtsprecherin am Mittwoch in Kiel. «Nach der Wahl kann die Ausstellung dort gezeigt werden.» In einer Installation seien unter anderem CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, surfend auf einer Welle zerschnittener AfD-Plakate zu sehen. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» darüber berichtet.

Das Berliner Künstlerkollektiv «Rocco und seine Brüder» verkündete in den sozialen Medien, dass ihre Ausstellung «Wipe Out» von der Stadt verboten worden sei. Die Stadt Kiel schrieb am Donnerstag auf Twitter dagegen: «Die geplante Ausstellung war nicht mit der politischen Neutralität zu vereinbaren, die zu Zeiten eines Wahlkampfes in städtischen Räumen unerlässlich ist. Nach der Wahl hätte die Ausstellung stattfinden können. Wurde auch angeboten.»

