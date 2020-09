Wegen Mindestabstand: Gerichtssäle in Containern

Oldenburg (dpa/lni) – Das Landgericht und das Oberlandesgericht Oldenburg sprechen künftig coronabedingt und provisorisch auch in drei Containern Recht. Die 54 Quadratmeter großen, als Sitzungssäle eingerichtete Container wurden auf dem Gelände der alten JVA im Gerichtsviertel aufgestellt. Sie sollen helfen, die Platzsituation im Landgerichtsgebäude zu entspannen, wo einige zu kleine Säle wegen der Corona-Abstandsregelung gesperrt werden mussten. In den Containern könne ein ausreichender Abstand zwischen den Prozessbeteiligten eingehalten werden, teilten die Gerichte am Mittwoch mit. Ein weiterer Container diene als Warteraum für Zeugen und Sachverständige. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) wird die neuen Container-Verhandlungssäle am Montag in Betrieb nehmen.

