Wegen Krankheit von Geiger Sage: Santiano verschiebt Tour

Flensburg/Mannheim (dpa/lno) Die Seemanns-Rocker Santiano haben ihre für März/April geplante Tour wegen einer Erkrankung ihres Geigers Pete Sage abgesagt. Sage könne auf Anraten des Arztes nicht an der am 25. März beginnenden MTV unplugged Tour 2020 teilnehmen, teilte der Konzertveranstalter Semmel Concerts am Dienstag mit. Dies habe zur Konsequenz, dass die komplette Tour verschoben werden muss. «Wir arbeiten derzeit fieberhaft an Ersatzterminen und werden diese schnellstmöglich veröffentlichen.» Tickets behalten demnach für etwaige Nachholtermine ihre Gültigkeit. Es handelt sich bei der Krankheit nach Angaben der Künstler und des Konzertveranstalters nicht um eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Die erfolgreiche Band selbst schreibt auf ihrer offiziellen Facebook-Seite: «Während wir die letzten Tage noch dachten, dieses Virus wäre der Gegner, mit dem wir uns unter Umständen auseinandersetzen müssten, hat uns heute leider die noch bitterere Realität eingeholt. Unser lieber Pete musste die finalen Proben abbrechen. Der jetzige Befund verbietet ihm – und damit uns- die Belastungen der Tournee auf sich zu nehmen.»

Die Band aus Schleswig-Holstein hat eigenen Angaben zufolge seit ihrer Gründung 2011 mehr als 3,8 Millionen Tonträger verkauft. Alle bisher erschienenen vier Alben schafften es auf Platz 1 der Album-Charts.

