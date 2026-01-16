Wegen Kindesmissbrauch gesuchter Mann an Grenze festgenommen

An der Grenze zu Tschechien nimmt die Bundespolizei einen Mann fest, der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gesucht wurde. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Gottleuba-Berggießhübel (dpa) –

Ein wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gesuchter Mann ist an der Grenze zu Tschechien festgenommen worden. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Breitenau im Osterzgebirge habe die Bundespolizei den 40-Jährigen am Mittwochmorgen festgenommen, hieß es in einer Mitteilung. Er war den Angaben zufolge Insasse eines Reisebusses und wurde bei der Einreise überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kiel ihn erst am Vortag zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl.

Der Mann wurde dem Amtsgericht Pirna vorgeführt. Dort setzte ein Richter den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend kam der Mann in die Justizvollzugsanstalt Dresden.