Wegen Hitze – Bäderland öffnet Freibäder auch an Ruhetagen

Hamburg (dpa/lno) –

Endlich Sommer: Das Bäderland Hamburg reagiert auf die erwarteten hohen Temperaturen und öffnet in der laufenden Woche verschiedene Freibäder auch an Ruhetagen. «Die Standorte Bondenwald, Stadtparksee und Neugraben sind daher einmalig in dieser Woche zusätzlich an ihren Ruhetagen geöffnet», teilte der Schwimmbadbetreiber mit. Der Standort Bondenwald öffnet am Dienstag von 11 bis 19 Uhr, der Standort Neugraben am Mittwoch von 11 bis 19 Uhr und der Stadtparksee am Mittwoch von 12 bis 20 Uhr. Bäderland arbeite mit Hochdruck daran, auch für weitere Standorte Ruhetage entfallen zu lassen.

Der bisher kühle und verregnete Sommer sowie anhaltend großer Personalbedarf hatten den Hamburger Schwimmbadbetreiber bislang gezwungen, seine Sommerfreibäder erst spät und mit eingeschränkten Zeiten zu öffnen. Mitte Mai hatte die Saison zögerlich im Kaifubad begonnen, weitere Sommerfreibäder haben Ende Juni nachgezogen.