Wegen Herbststurms – Helgolandfähren fallen aus

Wegen des Sturms kann es zu Fahrplanänderungen und Verzögerungen bei den Inselfähren kommen. Daniel Bockwoldt/dpa

Helgoland (dpa) –

Wegen des erwarteten ersten Herbststurms des Jahres fallen Fährverbindungen nach Helgoland aus. Aufgrund der Wetterlage könnten die Fahrten des Katamaran «Halunder Jet» heute und am Dienstag nicht stattfinden, teilte die FRS Helgoline auf ihren Internetseiten mit. Der «Halunder Jet» steuert Deutschlands einzige Hochseeinsel von Hamburg, Brunsbüttel und Cuxhaven aus an.

Auch die Fahrten mit der «Funny Girl» von und nach Helgoland ab Büsum wurden «aufgrund der vorhergesagten Wellenbedingungen» abgesagt, wie die Reederei Adler & Eils auf ihren Internetseiten schreibt.

Die Fähren von und nach Dagebüll zu den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum fallen hingegen zunächst nicht aus. Aufgrund der vorhergesagten Windstärken könne es heute in Verbindung mit einer Baumaßnahme im Hafen von Dagebüll aber zu Verzögerungen bei der Fahrzeugverladung kommen, teilte die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) mit.

Sylt sowie die ostfriesischen Inseln sind nach aktuellem Stand an beiden Tagen ebenfalls mit den jeweiligen Fähren nach Angaben der zuständigen Reedereien zu erreichen. Die Abfahrten mit dem Katamaran «Nordlicht II» von und nach Borkum entfallen allerdings bis Dienstagmorgen um 7.15 Uhr. Es gibt Ersatzfahrten mit einem anderen Schiff.

Orkanartige Böen erwartet

Das Sturmtief zieht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Schottland zum Oslofjord und bringt in Schleswig-Holstein und Hamburg wechselhaftes und zeitweise stürmisches Wetter. An der Nordsee sind schwere oder orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11) nicht ausgeschlossen. Schauer und Gewitter gehören von Hamburg bis an die dänische Grenze ebenfalls dazu.