Wegen Eisglätte Kette von Unfällen auf A27

Schwanewede (dpa/lni) –

Aufgrund von Eisglätte ist es am Montag auf der Autobahn 27 kurz vor Schwanewede in Fahrtrichtung Bremen zu einer Kette von Unfällen gekommen. Es wurden mehrere Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 42-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst war ein Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke geprallt. Ein nachfolgendes Fahrzeug hielt an. Die Fahrerin – eine Hundeführerin der Polizei – wollte Hilfe leisten.

Gegen das Auto der Polizistin fuhr eine Frau mit ihrem Wagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Ein nachfolgender Autofahrer drosselte die Geschwindigkeit seines Pkws und geriet damit ins Schleudern. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Auch der Diensthund wurde verletzt. Da das Tier in eine Ausnahmesituation geraten sei, habe es die Hundeführerin und eine weitere Frau gebissen. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Wegen des Rückstaus reduzierte der Fahrer eines Lkw die Geschwindigkeit. Dies übersah der Fahrer eines mit drei Personen besetzten Pkw und fuhr auf den Sattelzug auf. Aus dem Auto wurde ein 42-Jähriger geschleudert, er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Mitfahrer wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.