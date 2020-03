Wegen Coronavirus Prüfungstermine für Juristen verschoben

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Aufgrund des neuartigen Coronavirus können Referendare aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen ihre Prüfungen für das zweite Staatsexamen erst später ablegen. Das teilte das Hanseatische Oberlandesgericht, an das das gemeinsame Prüfungsamt für die drei Bundesländer angegliedert ist, am Mittwoch in Hamburg mit. Die im April anstehenden Klausuren sollen auf die erste Juni-Hälfte verschoben werden. Unvermeidbar verlängere sich dadurch das Referendariat, hieß es.

Betroffen sind in Hamburg auch Studierende, die vor dem ersten Staatsexamen stehen. Die bis Ende März geplanten mündlichen Prüfungen werden verlegt. Die Klausuren, für die sich insgesamt rund 200 angehende Juristen gemeldet haben, sollen nun in der zweiten Junihälfte und bei einem zusätzlichen Termin im Juli stattfinden.