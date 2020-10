Wegen Corona: Wasserballer erst 2021 wieder im Einsatz

Hamburg (dpa/lno) – Die Bundesliga-Wasserballer des SV Poseidon Hamburg werden in diesem Jahr kein Punktspiel mehr bestreiten. Am Freitag gab der Deutsche Schwimm-Verband bekannt, dass der Re-Start der Liga aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie erst im März oder Mai 2021 erfolgen soll. Ebenfalls in das kommende Jahr verlegt worden ist der Start der Frauen-Bundesliga, in der auch der ETV Hamburg vertreten ist. «Der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten erfordert einen verantwortungsvollen Verzicht im Kontaktsport Wasserball», erklärte DSV-Vizepräsident Uwe Brinkmann.

«Die Entscheidung kommt für uns nicht überraschend. Alle Vereine waren involviert, wir standen in den vergangenen Monaten im ständigen Austausch mit dem Verband», sagte Florian Lemke. Dabei räumte der Poseidon-Manager ein, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Abgänge im Team gegeben habe. «Wir hätten zwar eine spielfähige Mannschaft gehabt, sind aber eigentlich auch froh, dass die Situation jetzt so ist.»

DSV Wasserball