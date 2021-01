Wegen Corona: Lehrer legen Zeugnisse im Kofferraum ab

Die Aufschrift „Zeugnis 1. Halbjahr“ steht auf einem Halbjahreszeugnis. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Aktuell

Kiel (dpa/lno) – Trotz Corona-Pandemie gab es Halbjahreszeugnisse für gut 350 000 Schüler in Schleswig-Holstein. Die Lehrer der Beruflichen Schule des Kreises Pinneberg etwa hätten die Zeugnisse am Freitag auf verschiedene Weise ausgehändigt, sagte Schulleiter Ulrich Krause der Deutschen Presse-Agentur. «Wir geben unter anderem durch die Fenster im Erdgeschoss unsere Zeugnisse aus. Wir empfangen Schüler, die mit einem Auto kommen, auch auf dem Parkplatz.» Dabei hätten die Lehrer die Zeugnisse aus Gründen der Distanz in den Kofferraum der Wagen gelegt. In Einzelfällen seien Schüler auch ins Schulgebäude gelassen worden.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sprach von einem fordernden Schulhalbjahr. «Danke an alle, die an Schulen arbeiten, an Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler.» Sie hoffe, dass «so bald wie möglich wieder möglichst viele in der Schule lernen und lehren können».

Laut dem Ministerium konnten Schüler ihr Zeugnis mit Termin in der Schule abholen. Als weitere Möglichkeiten hatte Prien den Schulen Telefon/Videokonferenz genannt, wobei das schriftliche Zeugnis bei Beginn des Präsenzunterrichts übergeben werden soll. Auf Wunsch der Eltern konnten die Schulen eine Kopie des Zeugnisses per E-Mail verschicken. Nur in Ausnahmefällen sollte das Original per Post versandt werden.

Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat verwies auf Schüler, die zu Hause traurig auf den Hinweis einer gefährdeten Versetzung blickten. «Es scheint Klassen zu geben, in denen die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler betroffen ist.» Damit werde neben den Schwierigkeiten der Pandemie «zusätzlicher Druck auf junge Menschen aufgebaut». Es bestehe die Gefahr, dass Schüler dauerhaft abgehängt werden. «Deshalb brauchen wir ein umfassendes Maßnahmenpaket, das die Gefahr der sozialen Spaltung im Schulbereich minimiert.»

© dpa-infocom, dpa:210129-99-224042/2