Wegen Corona keine Laternenumzüge für viele Kinder

Kinder halten während eines Martinsumzugs Laternen in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Jedes Jahr im November ziehen überall in Hamburg Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen und Liedern durch die Straßen. Wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr jedoch zahlreiche Laternenumzüge ausfallen. «Unsere Kitas berücksichtigen bestehende Regelungen und Hygienestandards, um die Infektionsgefahr in den Kitas gering zu halten», sagte Katrin Geyer, Sprecherin der Elbkinder-Vereinigung, der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Wichtige Bausteine seien die Betreuung der Kinder in gleichbleibenden Gruppen und die Begrenzung der Besuche von Personen, die nicht zur Kita gehören. «All dies wäre bei einem Laternenumzug im öffentlichen Raum nicht mehr zu gewährleisten, weshalb die Kitas auf die Teilnahme an solchen Veranstaltungen in diesem Herbst verzichten werden», sagte Geyer.

Wenn Kitas im Einzelfall Alternativen wie ein Lichterfest anbieten möchten, dann nur auf dem eigenen Außengelände. Die Elbkinder sind mit 185 Kitas und täglich betreuten rund 31 000 Kindern der größte Kita-Träger der Stadt.

Ob es an den Hamburger Grundschulen Laternenumzüge geben wird, steht noch nicht endgültig fest. «Das ist noch in der Klärung», sagte der Sprecher der Hamburger Schulbehörde, Peter Albrecht. Zahlreiche Laternenumzüge, die auf dem offiziellen Portal der Stadt aufgelistet sind, wurden jedoch bereits abgesagt. Lediglich zwei Veranstaltungen in Bergedorf werden noch aufgelistet.

Die beiden christlichen Kirchen in Hamburg geben dazu keine verbindlichen Regelungen. «Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt», sagte Manfred Nielen, Sprecher des Erzbistums Hamburg. «Es gibt Gemeinden, die die Umzüge abgesagt haben. Andere halten in kleinerem Rahmen daran fest, das heißt sie bleiben als Kita oder Grundschule unter sich oder machen kleinere Umzüge auf dem Kirchengelände.»

Infos des Stadtportals Hamburg.de zu den Laternen-Umzügen

Elbkinder