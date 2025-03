Wegen Bauarbeiten: A7 und Elbtunnel 54 Stunden voll gesperrt

Hamburg (dpa) –

Die A7 in Hamburg und der Elbtunnel werden am Wochenende für 54 Stunden erneut voll gesperrt. Grund sind Brücken- und Montagearbeiten zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Stellingen, teilte die Polizei mit. Am Freitagabend wird die Vollsperrung ab 21 Uhr mit den Schließungen der Rampen an den Anschlussstellen Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld eingeleitet. Die Anschlussstellen Stellingen und Volkspark werden wegen eines HSV-Heimspiels erst ab 22.00 Uhr gesperrt, um den Abfahrtsverkehr vom Stadion nicht zu behindern. Die Sperrung endet am Montagmorgen um 5.00 Uhr.

Die Polizei rechnet mit weitreichenden Verkehrsbehinderungen. Sie empfiehlt daher eine weiträumige Umfahrung des betroffenen Bereiches. Für den Verkehr auf der A7 ist eine Umleitungsempfehlung eingerichtet. Für den Hamburger Stadtverkehr sind die aufgestellten Hinweistafeln zu beachten.

Grund sind die Arbeiten zum Ausbau der Autobahn auf acht Spuren. Bei der jetzigen Vollsperrung werden mehrere Verkehrsschilder über der Autobahn montiert und an den Elbtunnel angebunden, teilte die Autobahn GmbH mit. Zudem werde der Verkehrsrechner im Elbtunnel mit einer neuen Software ausgestattet.