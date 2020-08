Weg frei für Mannschaftssport – Amateurfußball möglich

Melanie Leonhard (SPD), Sozialsenatorin von Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat hat den Weg frei gemacht für den Spielbetrieb von Mannschaftssportarten. Nach der neuen Allgemeinverfügung dürfen bis zu 30 aktive Sportlerinnen oder Sportler an einem Mannschaftsspiel teilnehmen, teilte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung in Hamburg mit. Trainer, Betreuer und Begleiter könnten zusätzlich unter Einhaltung der Abstandsregeln am Spielfeldrand dabei sein.

Bislang lag die Höchstzahl bei zehn Personen. Betroffen ist damit auch der große Bereich des Amateurfußballs. Hamburg und Schleswig-Holstein waren die letzten beiden Bundesländer, in denen Amateur-Fußballvereine nicht gegeneinander antreten konnten, mit geringen Ausnahmen. Hamburg passt sich damit an die Regelungen der Nachbarländer an. Die Lockerung sei angesichts des Infektionsgeschehens möglich und auch geboten, um den Spielbetrieb zu ermöglichen, sagte Leonhard. So könnten Hamburger Mannschaften wieder auf die Teams aus anderen Bundesländern treffen.