Wechselhaftes Winterwetter im Norden erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Für Hamburg und Schleswig-Holstein sind Sonne, Wolken und winterliche Temperaturen angekündigt. Am Samstag können in seltenen Fällen auch Schneeschauer vorkommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Während im Binnenland mit schwachem Wind zu rechnen ist, treten an der Ostsee starke Böen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei Grad.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es im Norden trocken, jedoch können Frost und Glätte bei Temperaturen zwischen minus fünf und null Grad auftreten. Am Sonntag wird es zunächst sonnig, im Tagesverlauf kündigt der DWD vermehrt Wolken an. Die Höchsttemperaturen liegen rund um Hamburg bei zwei Grad.