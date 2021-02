Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen im Norden

Eine Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus) im Winterkleid sitzt auf einem Geländer. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein wechseln sich Sonne und Regen in den kommenden Tagen immer wieder ab. Am Donnerstag kann es am Vormittag an der Ostseeküste noch Regen und Sprühregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im Laufe des Tages lockert es immer weiter auf, erst am Abend zieht es sich an der Nordsee wieder zu. Nachts ziehen Regenwolken auf. Die Tageshöchstwerte erreichen Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.

Der Freitag startet noch regnerisch, ab den Mittagsstunden zeigt sich dann aber wieder die Sonne. An den Küsten werden Temperaturen um die 6 Grad, in Hamburg bis zu 10 Grad erreicht.

Am Samstag bleibt es den ganzen Tag über sonnig und mild. In Flensburg steigen die Temperaturen auf bis zu 12 Grad, in Hamburg sogar auf bis zu 14 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210218-99-488832/2