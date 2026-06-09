Wechselhaftes Wetter – Regen und Gewitter in Sicht

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die kommenden Tage wird es in Niedersachsen und Bremen wieder frisch und nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Dienstag überwiegend bewölkt mit gebietsweise Schauern oder kurzen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. An der Küste kann ein frischer Wind aufziehen.

Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt es meist ungemütlich mit teils starker Bewölkung. Vor allem an der Nordseeküste kann es weiterhin regnen und gewittern. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad auf den Inseln und 8 Grad im Oberharz. An der Küste weht teilweise weiterhin ein frischer Wind.

Ungemütliche Tage erwartet

Am Mittwoch wird es ähnlich unfreundlich wie am Vortag. Besonders nachmittags kann es wieder regnen und gewittern. Die Maximalwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht auf Donnerstag lockert es etwas auf und bleibt überwiegend trocken. Nur an der Küste können vereinzelt Schauer auftreten. Am Donnerstag lockert es dann nach anfänglicher Bewölkung zum Abend hin auf und bleibt überwiegend niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad.