Wechselhaftes Wetter mit Regen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Bremen und Niedersachsen müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Zur Wochenmitte soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) regnerisch werden. Der Regen breitet sich demnach von Südwesten her aus, teils sind Schauer möglich. Die Temperaturhöchstwerte reichen von 12 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag soll es in der Südosthälfte weiter regnen bei Tiefstwerten von 10, auf den Inseln 12 Grad. Laut Wetterdienst gibt es dabei an der Nordsee zum Morgen stark auffrischenden Wind mit starken bis stürmischen Böen. Am Donnerstag selbst bleibt es bedeckt und regnerisch, erst später kommen von den Inseln her Auflockerungen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 Grad.