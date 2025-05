Wechselhaftes Wetter in Norddeutschland

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Wochenende wechselhaft – mit Regen, Sonne und bis zu 25 Grad. Bernd Wüstneck/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Das Wetter in Norddeutschland zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft: mal mit Sonne, mal mit Regen – dazu weht teils starker Wind und es gibt recht milde Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zunächst freundlich, bevor sich am Nachmittag von der Nordsee her zunehmend Regen ausbreitet.

Die Temperaturen steigen auf 15 Grad auf Sylt und bis zu 18 Grad in Hamburg und dem westlichen Mecklenburg. In der Nacht zum Freitag zieht der Regen ostwärts ab. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 12 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind, an der Küste teils stark und böig.

Freitag vereinzelte Schauer

Am Freitag bleibt es überwiegend stark bewölkt mit gelegentlichem Sprühregen und vereinzelten Schauern. Im Binnenland Mecklenburg-Vorpommerns kann es am Nachmittag auflockern. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad, in Hamburg örtlich bis 23 Grad, auf Helgoland bleibt es mit 15 Grad kühler.

Der Wind weht mäßig bis frisch, an den Küsten mit stürmischen Böen, lässt zum Abend aber nach. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist trocken mit stellenweiser Auflockerung. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 13 Grad.

Zum Wochenende ein Mix aus Sonne und Wolken – Sonntag Starkregen

Am Samstag zeigt sich das Wetter wieder freundlicher: Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken, wobei es meist trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen 18 Grad auf den nordfriesischen Inseln und bis zu 23 Grad in Hamburg und im südlichen Mecklenburg. An der Küste gibt es die meisten Sonnenstunden. Der Wind bleibt schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag wird es zunächst gering bewölkt, gegen Morgen ziehen jedoch Schauer oder einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste teils mäßig aus südlicher Richtung.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und dichtere Wolken ab. Im Tagesverlauf kommt es regional zu Schauern und örtlich zu Gewittern – in Mecklenburg-Vorpommern mit möglichem Starkregen und Unwetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad, auf Sylt bei 18 Grad. Der Wind weht schwach, teils böig und dreht bis zum Abend auf West.