Wechselhaftes Wetter im Norden

Nach einem Regenschauer perlen Wassertropfen auf dem Lack eines Autos. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein startet mit vielen Wolken und Regen. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine dichte Wolkendecke. Ganz im Norden gibt es kräftige Schauer und auch Gewitter. Auch entlang der Elbe kann es immer wieder regnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 19 Grad.

Am Samstag bleibt es an der Ostseeküste regnerisch und bewölkt. Im Rest des Landes bleibt es wechselhaft, immer wieder gibt es auch Regen. In Hamburg werden Temperaturen um die 21 Grad erreicht, auf Sylt 18 Grad. In der Nacht klart es zwischenzeitlich etwas auf.

Der Sonntag soll dann trotz Wolken weitestgehend trocken werden. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad.