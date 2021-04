Wechselhaftes Wetter im Norden: Viele Wolken, wenig Sonne

Dunkle Wolken ziehen über die Lindenallee vor dem Schloss Bothmer. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin/Hannover/Bremen (dpa) – Das Wetter im Norden Deutschlands bleibt zur Wochenmitte wechselhaft. Am Mittwochmorgen ziehen Schneeschauer vor allem im Westen Niedersachsens durch, am Nachmittag kommt es in allen nördlichen Bundesländern verbreitet zu Regen und Schnee. «Mit etwas Sonne kann man heute nur in Schleswig-Holstein und an den Küsten rechnen», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zudem wird der Tag von einem frischen Nordwestwind mit starken Böen begleitet – an der Küste ist auch mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen in der Spitze fünf bis acht Grad.

In der Nacht zu Donnerstag lockert die Wolkendecke etwas auf. Die Temperaturen sinken auf minus zwei Grad in Niedersachsen im Bergland und auf drei Grad an der Küste. Tagsüber bleibt es leicht wechselhaft mit vielen Wolken und wenig Sonne. Am wärmsten wird es mit acht Grad westlich der Weser.

Das Wetter am Freitag gestaltet sich nach Angaben des DWD noch etwas milder; an der Nordsee steigen die Temperaturen auf neun Grad, im Süden Niedersachsen auf 13 Grad. Dabei bleibt es auch am Freitag leicht wechselhaft: «Die Wolken setzen sich meist durch, nur im Süden von Niedersachsen kommt die Sonne auch mal raus», erklärte der Sprecher.

