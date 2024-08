Wechselhaftes Wetter im Norden – Temperaturen bis 21 Grad

Der DWD sagt wechselhaftes Wetter für Hamburg und Schlewsig-Holstein voraus. Am Sonntagnachmittag wird es zunehmend freundlicher. Frank Molter/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaftes Wetter vorausgesagt. «Am Sonntagvormittag kann es noch Wolken und vereinzelte Schauer geben, später beruhigt sich das Wetter und es wird zunehmend freundlicher», sagte ein Sprecher des DWD. Am Vormittag seien auch vereinzelte, starke Gewitter nicht auszuschließen, an den Küsten sei es windig. Die Temperaturen erreichen den Angaben zufolge Tageshöchstwerte von 21 Grad in Hamburg und 20 Grad auf Sylt.

In der Nacht zu Montag erwartet der DWD nur vereinzelte Schauer, die Temperaturen kühlen bis auf neun Grad ab. Im Verlauf des Tages sollen sich Sonne und Wolken abwechseln, gelegentlich könne es vereinzelte Schauer geben. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge bei 24 in Hamburg und 22 Grad auf Fehmarn.