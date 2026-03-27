Wechselhaftes Wetter im Norden – örtlich Frost und Regen

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Das Wochenende zeigt sich im Norden wechselhaft. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es am Freitag zunächst etwas bewölkt, bevor am späten Nachmittag dichte Wolken aufziehen. In Nordfriesland kann es auch regnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte zwischen sieben Grad auf Sylt und zehn Grad in Kiel und Hamburg sowie zwischen acht und zehn Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kommt zwischen den Wolken auch die Sonne durch.

Überwiegend bedecktes Wochenende

In der Nacht zum Samstag soll es in Schleswig-Holstein und Hamburg zunächst regnen, anschließend kann es aufklaren. In Mecklenburg-Vorpommern zieht der Regen erst später auf. Die Minimaltemperaturen liegen knapp unter null Grad. Es muss mit Frost und gebietsweise mit Glätte gerechnet werden.

Auch der Samstag zeigt sich wechselhaft. Während es im Südosten von Schleswig-Holstein stark bewölkt bleibt und regnet, wird es im Nordwesten nach kurzen Schauern am Vormittag freundlicher. In Mecklenburg-Vorpommern wird es bedeckt, ostwärts breitet sich Regen aus. Im Tagesverlauf kann es auflockern und vereinzelt die Sonne scheinen, bevor jedoch Schauer aufziehen. Die Maximalwerte steigen auf sechs bis zehn Grad.

Leichter Frost erwartet

In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist trocken und etwas bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und minus einem Grad. In Bodennähe gibt es leichten Frost. Auch am Sonntag bleibt es in allen Regionen wolkig und überwiegend trocken. Gegen Abend verdichten sich die Wolken teilweise. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen acht und elf Grad.