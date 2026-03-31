Wechselhaftes Wetter im Norden – Frost und Glätte möglich

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die nächsten Tage wird das Wetter im Norden wechselhaft. Am Dienstag bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein meist wolkig und regnet vereinzelt, nachmittags zieht es von Norden her auf. In Mecklenburg-Vorpommern werden Schauer mit Graupel und einzelne Gewitter erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad erreicht. An der Küste muss mit teils stürmischem Wind gerechnet werden.

Nachts Frost und Glätte

Die Nacht auf Mittwoch ist in allen Regionen meist klar und trocken, bevor sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel bildet. Die Minimaltemperaturen liegen zwischen 4 und minus 2 Grad. Lokal sinken die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern bis auf minus 7 Grad. Es kommt zu leichtem Frost und Glätte. Am Mittwoch soll es freundlicher werden, der Nebel löst sich auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag bleibt es zunächst klar, später verdichten sich die Wolken in Hamburg und Schleswig-Holstein und es kann vereinzelt regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad auf den Inseln und bei minus 1 Grad im Binnenland. Es kann erneut zu leichtem Frost kommen. Auch am Donnerstag ziehen in Hamburg und Schleswig-Holstein dichte Wolken auf und es gibt etwas Regen. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen wird es heiter und bleibt trocken.