Wechselhaftes Wetter am Wochenende im Norden

Hamburg (dpa/lno) – Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt am Wochenende wechselhaft, am Samstag mit etwas mehr Sonne. Der Freitag wird insgesamt regnerisch mit vielen Wolken, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei für Mai eher kühlen 11 bis 13 Grad.

Für den Samstag rechnet der DWD mit etwas mehr Sonne, die sich dennoch mit Wolken abwechselt. Im Tagesverlauf kommt es laut Vorhersage besonders in der Südhälfte zu Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen am wärmsten Tag des Wochenendes liegen zwischen 12 Grad auf Helgoland und 17 Grad in Hamburg und Holstein.

Der Sonntag wird durchwachsen. Zwar zeigt sich auch zeitweise die Sonne, allerdings seltener als am Samstag. Im Laufe des Tages nehmen Schauer und Gewitter zu. Die Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 15 und 16 Grad.

