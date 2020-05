Wechselhaftes und kühles Wetter im Norden

Ein Regentropfen tropft von einem Zaun. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Wetter zeigt sich am Dienstag im Norden bei kühlen Temperaturen sehr wechselhaft. Am Vormittag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von der Nordsee dichte Wolken ins Land, die zum Mittag hin vermehrt für Schauer sorgen können. Die Temperaturen bewegen sich zwischen kühlen 10 und 12 Grad. In der Nacht klart es gebietsweise auf, es kann auch zu Bodenfrost kommen.

Am Mittwoch ist das Wetter laut DWD etwas heiterer, gebietsweise kann es aber immer wieder zu Schauern kommen. Die Temperaturen steigen bis auf 13 Grad.

Vorhersage DWD