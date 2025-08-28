Wechselhaftes Spätsommerwetter in Norddeutschland

Hamburg (dpa/lno) –

In Norddeutschland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Donnerstag ist der Himmel meist dicht bewölkt, im Südosten sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten bleibt es überwiegend trocken bei Höchstwerten von 20 Grad an den Küsten bis 24 Grad im Binnenland. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht zum Freitag ziehen von Westen kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter auf. Später lassen die Niederschläge nach, im Südosten bildet sich teils dichter Nebel.

Weiterhin unbeständig am Freitag

Der Freitag zeigt sich wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen erreichen 21 Grad auf den Inseln und bis zu 24 Grad in Hamburg. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, an der Nordsee zeitweise auffrischend. In der Nacht zum Samstag gibt es erneut Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 Grad auf Helgoland und 13 Grad im Binnenland. Der Wind dreht auf Südwest und frischt an der Küste böig auf.

Nach DWD-Angaben bleibt es am Samstag wechselnd bewölkt, örtlich mit Schauern. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Der Südwestwind weht zeitweise mäßig bis frisch, an den Küsten teils stark. In der Nacht zum Sonntag verdichten sich die Wolken, aus Westen setzt länger anhaltender Regen ein.