Wechselhaftes Herbstwetter im Norden erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In den kommenden Herbsttagen steht Hamburg und Schleswig-Holstein ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen bevor. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am Dienstag besonders an der Nordsee immer wieder zu Schauern. Bei mäßigem, an der Küste frischem Westwind liegen die Temperaturen bei maximal 15 Grad. In der Nacht sinkt der Tiefstwert auf 5 Grad.

Etwas freundlicher wird es am Mittwoch. Während die Schauer an der Nordsee anhalten, lockert sich der Himmel im Landesinneren auf. Am mildesten wird es laut DWD bei 15 Grad und schwachem Wind in Hamburg.