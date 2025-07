Wechselhafter Wochenstart – ab Mittwoch freundlicher

Hamburg (dpa/lno) –

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich zum Start in die neue Woche unbeständig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss besonders im Süden bis zum Nachmittag mit teils kräftigen Regenschauern und vereinzelten Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich demnach meist zwischen 18 und 21 Grad, wobei es an der Nordsee etwas frischer bleibt. Der Wind weht dort frisch, im Binnenland schwach bis mäßig.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es laut Vorhersage überwiegend wolkenreich. An den Küsten könne es vereinzelt zu weiteren Schauern kommen. Die Temperaturen sollen auf Tiefstwerte zwischen 15 und 12 Grad sinken. Der Wind frischt dem DWD zufolge an der Nordsee auf und weht dort teilweise böig.

Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Neben freundlichen Abschnitten sind erneut einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen wie am Vortag bei 18 bis 21 Grad, wie der DWD berichtet. Der Wind weht demnach frisch und teils böig. In der Nacht sollen die Schauer abklingen und es soll bei aufgelockerter Bewölkung überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück.

Der Mittwoch zeigt sich insgesamt freundlicher. Zwar wechseln sich Sonne und Wolken laut Vorhersage ab, doch bleibt es in den meisten Regionen trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad im Binnenland, während es auf Sylt mit rund 20 Grad etwas kühler bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee gelegentlich frisch. In der Nacht zum Donnerstag lockert die Bewölkung dem DWD zufolge weiter auf, teils wird es klar. Es soll trocken bei Tiefstwerten zwischen 10 und 15 Grad bleiben.