Wechselhafter Pfingstmontag im Norden – Sonne ab Mittwoch

Hamburg/Schwerin/Kiel (dpa) –

Die Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erwartet zum Wochenstart kühles und wechselhaftes Wetter – mit Schauern, einzelnen Gewittern und frischem Wind. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Pfingstmontag nur zeitweise freundlich. Am Nachmittag können sich lokal kurze Gewitter bilden. Die Temperaturen steigen dabei auf 16 bis 18 Grad, auf den Inseln bleibt es mit bis zu 15 Grad kühler.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, an den Küsten auch frisch mit einzelnen Böen. Am Abend lassen Wind und Schauer nach. In der Nacht zum Dienstag bleibt es zunächst trocken, von Westen zieht jedoch im Verlauf Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt mit zeitweiligem Regen, am Nachmittag folgen teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad, auf den Inseln teils nur 15 Grad. Der Wind frischt vorübergehend stark auf, dreht von Südwest auf West bis Nordwest.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen

Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter. Am Mittwoch zeigt sich die Sonne bei nur wenigen Wolken und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad, in Hamburg bis zu 20 Grad, an der See um 17 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es bei meist klarem Himmel mit 6 bis 12 Grad etwas frischer.

Am Donnerstag bringt ein Hochdruckgebiet viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen deutlich an – auf sommerliche 22 bis 25 Grad in weiten Teilen des Nordens, an der Küste bleibt es mit 17 bis 20 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.