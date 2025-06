Wechselhaft, teils freundlich – milde Temperaturen erwartet

Hamburg/Schleswig-Holstein (dpa/lno) –

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich zum Wochenstart leicht wechselhaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es heute bewölkt und überwiegend trocken, vereinzelt kann ein schwacher Schauer auftreten. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad an der Nordsee und bis zu 22 Grad rund um Hamburg und Lübeck. Der Wind weht mäßig, an den Küsten auch teils frisch.

In der Nacht lockert die Bewölkung auf, es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad. An der Küste bleibt der Wind spürbar, im Landesinneren weht er nur schwach.

Der Dienstag bringt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 19 Grad auf Sylt, 23 Grad in Rendsburg und bis zu 25 Grad in Hamburg bei schwachem bis mäßigem Wind. In der Nacht ziehen dichtere Wolken auf, vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste etwas frischer.