Wechselhaft mit Schauern und Gewittern – Unwetter möglich

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft und teils ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es bereits am Donnerstag wechselnd bewölkt. Vor allem im Nordosten kann es zu Schauern und vereinzelten, teils kräftigen Gewittern kommen. Örtlich besteht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad, auf den Inseln werden etwa 20 Grad erwartet. Der Wind wehr schwach bis mäßig, an der Küste teilweise frisch.

Nächtliche Schauer möglich

In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Osten kann es noch vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf etwa 15 Grad, auf den Inseln bleiben sie bei rund 17 Grad bei schwachem Wind.

Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Besonders im Nordosten sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 25 Grad, auf den Inseln nur bis 21 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig. In der Nacht klingen die Schauer langsam ab. Es ist meist gering bewölkt oder klar, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.

Samstag: Sonne und Gewitter am Abend

Das Wochenende beginnt zunächst aufgelockert bewölkt. Am Samstagabend ziehen im Südwesten dichte Wolken mit Schauern und Gewittern auf. Laut DWD steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen im Binnenland bis zu 30 Grad, auf den Inseln bleibt es mit 21 Grad kühler. Der Wind kommt schwach bis mäßig.

Auch am Sonntag ist mit weiteren Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen erreichen 27 Grad im Binnenland und etwa 22 Grad an der Küste.