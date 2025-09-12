Wechselhaft ins Wochenende: Schauer, Gewitter und viel Wind

Hamburg (dpa/lno) –

Wer in Norddeutschland ins Wochenende startet, sollte den Regenschirm besser dabeihaben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigen sich im Norden am Freitag den ganzen Tag über Schauer und Gewitter. In Hamburg und südlicheren Regionen lockert es zwischendurch auf, doch am Nachmittag werden auch dort Gewitter und Schauer erwartet. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad bei frischem bis starkem Wind.

In der Nacht zu Samstag beruhigt sich das Wetter im Binnenland, an der Nordsee sind weiterhin Gewitter möglich. Dort bleibt es mit rund 13 Grad vergleichsweise mild, im Umland von Hamburg kühlt es auf etwa 10 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Der Samstag beginnt überwiegend bewölkt mit vereinzelten Schauern und Gewittern in Nordfriesland. Diese breiten sich im Tagesverlauf auch über die weiteren Landesteile und Hamburg aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad in Angeln bis 19 Grad in Hamburg und Lübeck. An den Küsten weht starker Wind, einzelne stürmische Böen sind möglich.

Das Wetter bleibt launisch – auch zum Start in die neue Woche

In der Nacht lockern die Wolken ein wenig auf, Schauer und Gewitter klingen allmählich ab. An der Nordsee können sie bis zum Morgen anhalten. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad auf den Inseln und 10 Grad im Hamburger Umland.

Am Sonntagvormittag ist im Norden des Bundeslandes noch mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen, sonst zeigt sich das Wetter etwas freundlicher. Am Nachmittag ziehen von der Nordsee her jedoch dichtere Wolken mit Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad bei mäßigem Wind, an der Nordsee teils frisch.

Nachts breitet sich der Regen Richtung Ostsee aus und entwickelt sich allmählich zu Gewittern und Schauern. Die Temperaturen sinken auf 12 Grad, auf Helgoland werden 15 Grad erwartet.

Das Wetter bleibt zum Start der neuen Woche weiterhin wechselhaft mit Wolken, Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 18 Grad auf den Nordseeinseln und 21 Grad in Lauenburg. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der See wird es stürmisch mit schweren Sturmböen.